Cham Swiss Properties Aktie

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WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

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Profitable Cham Swiss Properties-Anlage? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Cham Swiss Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,90 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 558,659 Cham Swiss Properties-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 692,74 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Anteils am 10.04.2026 auf 26,30 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46,93 Prozent gesteigert.

Am Markt war Cham Swiss Properties jüngst 1,25 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Anteile an der Börse SWX war der 12.06.2020. Der erste festgestellte Kurs eines Cham Swiss Properties-Anteils lag damals bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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