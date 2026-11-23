Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Cham Swiss Properties-Anlage unter der Lupe
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Cham Swiss Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,55 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,980 Cham Swiss Properties-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 287,75 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Anteils am 20.11.2026 auf 22,60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 28,77 Prozent.
Am Markt war Cham Swiss Properties jüngst 1,10 Mrd. CHF wert. Das Cham Swiss Properties-IPO fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Cham Swiss Properties-Papier bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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