Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cham Swiss Properties gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Cham Swiss Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,55 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,980 Cham Swiss Properties-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 287,75 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Anteils am 20.11.2026 auf 22,60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 28,77 Prozent.

Am Markt war Cham Swiss Properties jüngst 1,10 Mrd. CHF wert. Das Cham Swiss Properties-IPO fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Cham Swiss Properties-Papier bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at