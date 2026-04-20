Cham Swiss Properties Aktie

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WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

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Cham Swiss Properties-Performance im Blick 20.04.2026 10:03:41

SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cham Swiss Properties-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Cham Swiss Properties-Papier an diesem Tag bei 18,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,291 Cham Swiss Properties-Anteilen. Die gehaltenen Cham Swiss Properties-Anteile wären am 17.04.2026 140,74 CHF wert, da der Schlussstand 26,60 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,74 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Cham Swiss Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 1,26 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX war der 12.06.2020. Zum Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Aktie wurde der Erstkurs mit 23,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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