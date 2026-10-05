Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Cham Swiss Properties-Anlage im Blick
|
05.10.2026 10:03:43
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cham Swiss Properties-Anteile an diesem Tag 18,44 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,423 Cham Swiss Properties-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 122,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,56 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Cham Swiss Properties betrug jüngst 1,11 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie ging am 12.06.2020 an die Börse SWX. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Papiers lag beim Börsengang bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG
Analysen zu Cham Swiss Properties AG
Aktien in diesem Artikel
|Cham Swiss Properties AG
|22,50
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.