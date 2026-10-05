SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Cham Swiss Properties-Anteile an diesem Tag 18,44 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,423 Cham Swiss Properties-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 122,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,56 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Cham Swiss Properties betrug jüngst 1,11 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie ging am 12.06.2020 an die Börse SWX. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Papiers lag beim Börsengang bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at