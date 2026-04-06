Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Langfristige Performance
|
06.04.2026 10:03:47
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Cham Swiss Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Cham Swiss Properties-Aktie bei 21,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 46,083 Cham Swiss Properties-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (25,90 CHF), wäre die Investition nun 1 193,55 CHF wert. Damit wäre die Investition um 19,35 Prozent gestiegen.
Cham Swiss Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,23 Mrd. CHF. Am 12.06.2020 wagte die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Aktie wurde der Erstkurs mit 23,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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