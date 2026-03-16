SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cham Swiss Properties-Aktien verdienen können.

Am 16.03.2023 wurde die Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Cham Swiss Properties-Papier an diesem Tag bei 18,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 54,645 Cham Swiss Properties-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 437,16 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Papiers am 13.03.2026 auf 26,30 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 43,72 Prozent.

Der Cham Swiss Properties-Wert an der Börse wurde auf 1,25 Mrd. CHF beziffert. Am 12.06.2020 wurden Cham Swiss Properties-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt des Cham Swiss Properties-Papiers wurde der Erstkurs mit 23,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at