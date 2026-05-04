SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cham Swiss Properties-Investment verdienen können.

Das Cham Swiss Properties-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 23,20 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hat, hat nun 431,034 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers auf 26,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 465,52 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,66 Prozent gesteigert.

Cham Swiss Properties wurde am Markt mit 1,26 Mrd. CHF bewertet. Die Erstnotiz des Cham Swiss Properties-Anteils fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cham Swiss Properties-Anteils belief sich damals auf 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at