Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Rentabler Cham Swiss Properties-Einstieg?
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cham Swiss Properties-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers betrug an diesem Tag 18,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,556 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 338,89 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 338,89 CHF entspricht einer Performance von +33,89 Prozent.
Am Markt war Cham Swiss Properties jüngst 1,14 Mrd. CHF wert. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Cham Swiss Properties-Aktie lag beim Börsengang bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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