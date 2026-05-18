Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Frühe Anlage
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Cham Swiss Properties-Anteile an diesem Tag bei 18,78 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 53,248 Cham Swiss Properties-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 288,60 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Papiers am 15.05.2026 auf 24,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,86 Prozent.
Der Cham Swiss Properties-Wert an der Börse wurde auf 1,15 Mrd. CHF beziffert. Am 12.06.2020 fand der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Cham Swiss Properties-Aktie belief sich damals auf 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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