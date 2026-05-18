SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cham Swiss Properties-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Cham Swiss Properties-Anteile an diesem Tag bei 18,78 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 53,248 Cham Swiss Properties-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 288,60 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Papiers am 15.05.2026 auf 24,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28,86 Prozent.

Der Cham Swiss Properties-Wert an der Börse wurde auf 1,15 Mrd. CHF beziffert. Am 12.06.2020 fand der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Cham Swiss Properties-Aktie belief sich damals auf 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at