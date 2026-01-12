Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Lukrative Cham Swiss Properties-Anlage?
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Cham Swiss Properties-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Cham Swiss Properties-Aktie letztlich bei 21,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 46,729 Cham Swiss Properties-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.01.2026 1 102,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 10,28 Prozent gleich.
Cham Swiss Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,12 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie ging am 12.06.2020 an die Börse SWX. Ihren ersten Handelstag begann die Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
