Cham Swiss Properties Aktie

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WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

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Rentabler Cham Swiss Properties-Einstieg? 16.11.2026 10:03:29

SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert: So viel Geld hätte ein Anleger nun.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cham Swiss Properties-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,329 Cham Swiss Properties-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cham Swiss Properties-Papiers auf 23,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,00 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von Prozent.

Der Börsenwert von Cham Swiss Properties belief sich jüngst auf 1,13 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cham Swiss Properties-Anteils fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Cham Swiss Properties-Papiers bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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