Cham Swiss Properties Aktie

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WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

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Cham Swiss Properties-Performance 28.09.2026 10:03:45

SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cham Swiss Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Cham Swiss Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Cham Swiss Properties-Aktie bei 17,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 571,429 Cham Swiss Properties-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 200,00 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Anteils am 25.09.2026 auf 23,10 CHF belief. Mit einer Performance von +32,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Cham Swiss Properties zuletzt 1,13 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Papiere fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Cham Swiss Properties-Papiers lag damals bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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