Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Cham Swiss Properties-Investment
|
10.08.2026 10:03:54
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren abgeworfen
Cham Swiss Properties-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,46 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hat, hat nun 54,171 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 305,53 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,55 Prozent angewachsen.
Am Markt war Cham Swiss Properties jüngst 1,18 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Aktie fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Cham Swiss Properties-Papiers lag damals bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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