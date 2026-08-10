SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cham Swiss Properties-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Cham Swiss Properties-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,46 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hat, hat nun 54,171 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 305,53 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,55 Prozent angewachsen.

Am Markt war Cham Swiss Properties jüngst 1,18 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Cham Swiss Properties-Aktie fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Cham Swiss Properties-Papiers lag damals bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at