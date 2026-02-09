Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Investmentbeispiel
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Cham Swiss Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 476,190 Cham Swiss Properties-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.02.2026 11 761,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 24,70 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 17,62 Prozent.
Der Börsenwert von Cham Swiss Properties belief sich jüngst auf 1,17 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Papiere an der Börse SWX war der 12.06.2020. Den ersten Handelstag begann der Cham Swiss Properties-Anteilsschein bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG
Analysen zu Cham Swiss Properties AG
Aktien in diesem Artikel
|Cham Swiss Properties AG
|24,80
|0,40%