Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 09.02.2026 10:04:28

SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Cham Swiss Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 476,190 Cham Swiss Properties-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.02.2026 11 761,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 24,70 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 17,62 Prozent.

Der Börsenwert von Cham Swiss Properties belief sich jüngst auf 1,17 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Papiere an der Börse SWX war der 12.06.2020. Den ersten Handelstag begann der Cham Swiss Properties-Anteilsschein bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Cham Swiss Properties AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cham Swiss Properties AG 24,80 0,40% Cham Swiss Properties AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen