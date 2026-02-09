SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cham Swiss Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Cham Swiss Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 476,190 Cham Swiss Properties-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.02.2026 11 761,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 24,70 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 17,62 Prozent.

Der Börsenwert von Cham Swiss Properties belief sich jüngst auf 1,17 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Papiere an der Börse SWX war der 12.06.2020. Den ersten Handelstag begann der Cham Swiss Properties-Anteilsschein bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

