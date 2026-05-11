Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Profitable Cham Swiss Properties-Anlage?
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Cham Swiss Properties-Papier an diesem Tag bei 18,05 CHF. Bei einem Cham Swiss Properties-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,540 Cham Swiss Properties-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 24,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,40 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 37,40 Prozent.
Zuletzt verbuchte Cham Swiss Properties einen Börsenwert von 1,18 Mrd. CHF. Am 12.06.2020 fand der erste Handelstag des Cham Swiss Properties-Papiers an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Cham Swiss Properties-Papier bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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