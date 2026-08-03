SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Cham Swiss Properties-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Cham Swiss Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cham Swiss Properties-Papier an diesem Tag 17,25 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Cham Swiss Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,797 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,13 CHF, da sich der Wert eines Cham Swiss Properties-Papiers am 31.07.2026 auf 24,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 39,13 Prozent.

Insgesamt war Cham Swiss Properties zuletzt 1,17 Mrd. CHF wert. Am 12.06.2020 fand der erste Handelstag des Cham Swiss Properties-Papiers an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Cham Swiss Properties-Aktie bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at