Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Langfristige Anlage
|
21.09.2026 10:03:43
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Cham Swiss Properties-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 23,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Cham Swiss Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 42,553 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 978,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 2,13 Prozent gesunken.
Cham Swiss Properties wurde am Markt mit 1,12 Mrd. CHF bewertet. Der erste Handelstag der Cham Swiss Properties-Anteile an der Börse SWX war der 12.06.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Cham Swiss Properties-Papiers auf 23,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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