Cham Swiss Properties Aktie

Cham Swiss Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Cham Swiss Properties-Investmentbeispiel 19.10.2026 10:04:18

SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: Wäre ein Investment in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Vor Jahren Cham Swiss Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.10.2025 wurde das Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Cham Swiss Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 427,350 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 23,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 914,53 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,85 Prozent eingebüßt.

Alle Cham Swiss Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cham Swiss Properties-Anteilsschein bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cham Swiss Properties AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Cham Swiss Properties AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cham Swiss Properties AG 23,30 0,43% Cham Swiss Properties AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen