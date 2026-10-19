SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: Wäre ein Investment in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Am 19.10.2025 wurde das Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Cham Swiss Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 427,350 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 23,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 914,53 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,85 Prozent eingebüßt.

Alle Cham Swiss Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cham Swiss Properties-Anteilsschein bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at