Cham Swiss Properties Aktie
WKN DE: A2P2BK / ISIN: CH0524026959
|Cham Swiss Properties-Investmentbeispiel
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Papier Cham Swiss Properties-Aktie: Wäre ein Investment in Cham Swiss Properties von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Am 19.10.2025 wurde das Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Cham Swiss Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 427,350 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 23,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 914,53 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,85 Prozent eingebüßt.
Alle Cham Swiss Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF. Die Cham Swiss Properties-Aktie wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cham Swiss Properties-Anteilsschein bei 23,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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