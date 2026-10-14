Cicor Technologies Aktie

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WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Lukrativer Cicor Technologies-Einstieg? 14.10.2026 10:05:04

SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cicor Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cicor Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 24,68 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,521 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (139,80 CHF), wäre die Investition nun 5 664,78 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 466,48 Prozent.

Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 604,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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