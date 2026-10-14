Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Lukrativer Cicor Technologies-Einstieg?
|
14.10.2026 10:05:04
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cicor Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 24,68 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,521 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (139,80 CHF), wäre die Investition nun 5 664,78 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 466,48 Prozent.
Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 604,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
|
10:05
|SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Cicor Technologies Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cicor Technologies Ltd.
|150,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.