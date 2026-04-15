Cicor Technologies Aktie

Cicor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Lohnende Cicor Technologies-Anlage? 15.04.2026 10:04:18

SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cicor Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Cicor Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Cicor Technologies-Anteile bei 43,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 232,558 Cicor Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 136,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 767,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 217,67 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Cicor Technologies zuletzt 540,17 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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