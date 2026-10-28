Cicor Technologies Aktie

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WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Langfristige Investition 28.10.2026 10:03:56

SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cicor Technologies gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cicor Technologies-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cicor Technologies-Anteile bei 43,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,283 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 321,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 221,00 Prozent erhöht.

Der Cicor Technologies-Wert an der Börse wurde auf 617,95 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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