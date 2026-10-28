Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Langfristige Investition
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cicor Technologies-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cicor Technologies-Anteile bei 43,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,283 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 321,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 221,00 Prozent erhöht.
Der Cicor Technologies-Wert an der Börse wurde auf 617,95 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
Analysen zu Cicor Technologies Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cicor Technologies Ltd.
|148,00
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.