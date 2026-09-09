Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Cicor Technologies-Performance im Blick
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09.09.2026 10:03:55
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Cicor Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cicor Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 58,18 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Cicor Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 171,875 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cicor Technologies-Papiers auf 130,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 378,12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123,78 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 567,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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