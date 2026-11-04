Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Langfristige Investition
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,47 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,029 Cicor Technologies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 2 412,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 141,23 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 594,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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