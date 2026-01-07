Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Lukrativer Cicor Technologies-Einstieg?
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Cicor Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,79 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,877 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 124,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 482,67 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 382,67 Prozent.
Der Cicor Technologies-Wert an der Börse wurde auf 546,94 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Aktionäre von TT Electronics lehnen Angebot von Cicor ab (EQS Group)
|
07.01.26
|Shareholders of TT Electronics decline offer from Cicor (EQS Group)
|
07.01.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
07.01.26
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd. (EQS Group)
|
07.01.26
|SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.12.25
|SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: SPI am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Cicor Technologies Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cicor Technologies Ltd.
|131,50
|-1,87%