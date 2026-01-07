SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cicor Technologies-Investment verdienen können.

Cicor Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,79 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,877 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 124,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 482,67 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 382,67 Prozent.

Der Cicor Technologies-Wert an der Börse wurde auf 546,94 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at