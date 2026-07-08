Cicor Technologies Aktie

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WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Cicor Technologies-Investment 08.07.2026 10:03:40

SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cicor Technologies-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 42,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 234,192 Cicor Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cicor Technologies-Papiere wären am 07.07.2026 26 838,41 CHF wert, da der Schlussstand 114,60 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 26 838,41 CHF, was einer positiven Performance von 168,38 Prozent entspricht.

Insgesamt war Cicor Technologies zuletzt 515,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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