WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

Investmentbeispiel 31.12.2025 10:04:40

SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cicor Technologies-Aktien verdienen können.

Cicor Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 45,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Cicor Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,218 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 281,65 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Papiers am 30.12.2025 auf 127,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 181,65 Prozent gesteigert.

Cicor Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 536,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

