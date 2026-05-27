Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Performance unter der Lupe
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,06 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 453,297 Cicor Technologies-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 151,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68 447,79 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 584,48 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Cicor Technologies eine Marktkapitalisierung von 637,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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