Performance im Blick 11.03.2026 10:03:51

SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cicor Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cicor Technologies-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cicor Technologies-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 80,40 CHF wert. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,244 Cicor Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 127,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,96 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 557,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

