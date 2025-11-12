SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 389,887 Cicor Technologies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 71 739,14 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Anteils am 11.11.2025 auf 184,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 617,39 Prozent.

Cicor Technologies wurde am Markt mit 808,16 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at