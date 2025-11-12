Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Lukrative Cicor Technologies-Investition?
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 389,887 Cicor Technologies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 71 739,14 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Anteils am 11.11.2025 auf 184,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 617,39 Prozent.
Cicor Technologies wurde am Markt mit 808,16 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cicor Technologies Ltd.mehr Nachrichten
|
12:30
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd. (EQS Group)
|
12.11.25
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
12.11.25
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor technologies Ltd. (EQS Group)
|
12.11.25
|SPI aktuell: SPI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd. (EQS Group)
|
11.11.25
|Form 8.3 - Zürcher Kantonalbank: Cicor Technologies Ltd. (EQS Group)