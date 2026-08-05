SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 45,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,212 Cicor Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cicor Technologies-Aktie auf 120,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 267,26 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 167,26 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Cicor Technologies einen Börsenwert von 516,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at