SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cicor Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cicor Technologies-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cicor Technologies-Aktie bei 117,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Cicor Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 85,470 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 138,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 863,25 CHF wert. Damit wäre die Investition um 18,63 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 621,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at