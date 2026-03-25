Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Cicor Technologies-Investment
|
25.03.2026 10:04:44
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,04 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 199,855 Cicor Technologies-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.03.2026 23 882,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 119,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 138,83 Prozent vermehrt.
Cicor Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 524,74 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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