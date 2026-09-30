SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Cicor Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Cicor Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cicor Technologies-Anteile 45,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investierten, hätten nun 222,222 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 29 777,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 134,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 197,78 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 571,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at