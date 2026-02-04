Cicor Technologies Aktie

WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

Lukrative Cicor Technologies-Investition? 04.02.2026 10:04:58

SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cicor Technologies von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cicor Technologies-Aktien gewesen.

Am 04.02.2016 wurden Cicor Technologies-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,60 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,063 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 746,09 CHF, da sich der Wert einer Cicor Technologies-Aktie am 03.02.2026 auf 121,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 374,61 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 542,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

