SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cicor Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Cicor Technologies-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 188,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,050 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 440,32 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Anteils am 28.07.2026 auf 121,40 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 35,60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cicor Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 515,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at