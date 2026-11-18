Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Cicor Technologies-Investment
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Die Cicor Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 188,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,531 Cicor Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 76,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,93 Prozent verringert.
Cicor Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 631,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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