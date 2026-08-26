Cicor Technologies Aktie

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WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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Cicor Technologies-Investment 26.08.2026 10:03:29

SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cicor Technologies von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Cicor Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cicor Technologies-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 184,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,542 Cicor Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 67,86 CHF, da sich der Wert einer Cicor Technologies-Aktie am 25.08.2026 auf 125,20 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,14 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 546,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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