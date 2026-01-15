Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Lukrative Clariant-Anlage?
|
15.01.2026 10:03:27
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Clariant-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Clariant-Aktie bei 13,86 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72,165 Clariant-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 7,49 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 540,16 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 45,98 Prozent verkleinert.
Clariant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Clariant
