Clariant Aktie

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WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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Clariant-Anlage 20.08.2026 10:03:27

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Clariant eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Clariant-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,85 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Clariant-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 274,385 Clariant-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 865,31 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 19.08.2026 auf 10,88 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,65 Prozent.

Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 3,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Clariant

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