SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Clariant-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Clariant-Aktie an diesem Tag bei 9,59 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Clariant-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,433 Clariant-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 7,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,52 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,48 Prozent verringert.

Clariant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at