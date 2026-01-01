SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Clariant-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Clariant-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,08 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 621,763 Clariant-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 451,82 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Papiers am 30.12.2025 auf 7,16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,48 Prozent verringert.

Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 2,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at