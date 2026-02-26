Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

Lukratives Clariant-Investment? 26.02.2026 10:03:25

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 10 Jahren verloren

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Clariant-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Clariant-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,02 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 71,332 Clariant-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.02.2026 561,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,87 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,86 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Clariant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Clariant

