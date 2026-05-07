Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Lohnender Clariant-Einstieg?
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07.05.2026 10:03:46
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Clariant-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Clariant-Papier letztlich bei 12,88 CHF. Bei einem Clariant-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 776,504 Clariant-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 406,16 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 06.05.2026 auf 8,25 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 35,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Clariant belief sich zuletzt auf 2,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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