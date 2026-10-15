SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Clariant gewesen.

Die Clariant-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,71 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 149,038 Clariant-Aktien im Depot. Die gehaltenen Clariant-Papiere wären am 14.10.2026 1 563,41 CHF wert, da der Schlussstand 10,49 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,34 Prozent zugenommen.

Clariant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at