Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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Clariant-Anlage 30.07.2026 10:03:24

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Clariant-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,57 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 795,627 Clariant-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 6 102,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,67 CHF belief. Damit wäre die Investition 38,98 Prozent weniger wert.

Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Clariant

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