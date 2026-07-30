SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Clariant-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12,57 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 795,627 Clariant-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 6 102,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,67 CHF belief. Damit wäre die Investition 38,98 Prozent weniger wert.

Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at