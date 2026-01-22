SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden Clariant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,47 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 607,228 Clariant-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 7,27 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 411,51 CHF wert. Damit wäre die Investition 55,88 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Clariant eine Marktkapitalisierung von 2,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at