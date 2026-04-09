Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Clariant-Performance
|
09.04.2026 10:03:27
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Clariant-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Clariant-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,86 CHF. Bei einem Clariant-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 77,759 Clariant-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 625,18 CHF, da sich der Wert einer Clariant-Aktie am 08.04.2026 auf 8,04 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 37,48 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Clariant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Clariant
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