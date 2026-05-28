Clariant Aktie

Clariant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

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Clariant-Anlage 28.05.2026 10:03:14

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Clariant-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Clariant-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,45 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Clariant-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 183,116 Clariant-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 577,32 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Papiers am 27.05.2026 auf 8,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 4,23 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Clariant belief sich jüngst auf 2,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Clariant

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