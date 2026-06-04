SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Clariant-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Clariant-Papier letztlich bei 10,96 CHF. Bei einem Clariant-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,126 Clariant-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,26 CHF, da sich der Wert eines Clariant-Anteils am 03.06.2026 auf 7,59 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 30,74 Prozent.

Der Börsenwert von Clariant belief sich zuletzt auf 2,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at