SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Clariant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Clariant-Papier bei 16,68 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,995 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 8,19 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50,93 Prozent.

Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 2,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at