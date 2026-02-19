Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|Rentabler Clariant-Einstieg?
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Clariant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Clariant-Papier bei 16,68 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Clariant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,995 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 8,19 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50,93 Prozent.
Der Marktwert von Clariant betrug jüngst 2,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Clariant
Nachrichten zu Clariant AG (N)
|
12.02.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich: So steht der SPI am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.01.26
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)